Jetzt könnte das Theaterprovisorium bald in die Ukraine gebracht werden

Schon fast war es definitiv: Das St.Galler Theaterprovisorium wird abgebrochen und Teile der Materialien für andere Projekte wiederverwendet. Doch in letzter Minute erhielt die St.Galler Verwaltung einen Anruf der deutschen Stadt Ingolstadt, die riesiges Interesse am Bau bekundet. Nun könnte es also doch noch ein zweites Leben für die Ersatzspielstätte geben.