Diese Gossauer verwandeln ihren Garten in ein Lichterparadies

Passanten machen Bilder und die Autofahrer halten an, um das Spektakel zu bestaunen. Bereits seit 30 Jahren hängt die Familie Scholz an der Herisauerstrasse in Gossau jede Menge Weihnachtsbeleuchtung in ihren Garten. Sterne, Rentiere und Co. verschmelzen zu einer grossen Weihnachtsstadt.

Angefangen hatte die Mutter, mittlerweile wurde die ganze Familie mit dem «Lichterfieber» angesteckt. «Letztes Jahr sind alle mit eingestiegen, weil meine Mutter ein Bein gebrochen hatte», sagt Tochter Kerstin Scholz. «Die Leute haben Freude und das macht uns wiederum Freude. Wir wollen ein wenig Licht und Herzenswärme in dieser dunklen Zeit verbreiten.»

«Entweder ganz oder gar nicht», lautet das Motto der Gossauer, wie Häby Scholz gegenüber TVO sagt. Die Familie würde ihre Deko am liebsten das ganze Jahr über hängen lassen – sie ginge dann aber kaputt.

(red.)