«Das grosse Krabbeln» titeln dieser Tage wieder zahlreiche Medien. Sie nehmen Bezug auf eine norwegische Studie aus dem Jahr 2012, wonach man mit dem Kauf eines Christbaums bis zu 25'000 Insekten ins Haus holt.

Mehr Spinnentiere als Insekten

Der St.Galler Insektenexperte André Mégroz hält diese grosse Insekten-Anzahl in einem Ostschweizer Weihnachtsbaum allerdings für «unwahrscheinlich», wie er auf Anfrage von FM1Today sagt. Anders als in den Medienberichten erwähnt, handle es sich bei den Tierchen nicht nur um Insekten, sondern auch um Spinnentiere. «Die Anzahl Spinnentiere – dazu zählen unter anderem Spinnen, Milben und Zecken – ist höchstwahrscheinlich grösser als diejenige der Insekten», so Mégroz.