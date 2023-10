Auf Anfrage bestätigt Domino's Pizza: «Die Umbauarbeiten in der neuen Filiale sind in der Schlussphase und es läuft die Rekrutierung des Personals». Das genaue Eröffnungsdatum steht noch nicht fest, es dürfte laut der Kette jedoch noch im Oktober so weit sein.

Der amerikanische Pizzakurier wird sich an der Torstrasse niederlassen, unmittelbar neben der Ostschweizer Pizzakette Dieci Pizza. Gerne hätten wir gewusst, wie Dieci zu den neuen Nachbarn steht. Leider waren sie bis Redaktionsschluss am Mittwochabend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Domino's hat bereits mehrre Filialen in der Schweiz, vor allem in der Westschweiz und in Zürich. Für Ostschweizerinnen und Ostschweizer am nächsten zu erreichen waren bisher die Domino's Filialen in Winterthur, Konstanz oder Frastanz.