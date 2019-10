In Goldach, in Niederuzwil und in Wattwil wurden am Dienstag drei Personen auf dem Fussgängerstreifen angefahren. In Goldach passierte es kurz vor 17.30 Uhr auf dem Fussgängerstreifen der St.Gallerstrasse. Ein 24-jähriger Mann wurde von einem unbekannten roten Auto mit europäischem Nummernschild angefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos ist nach dem Unfall weitergefahren. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

In Niederuzwil ist ein 11-jähriger Junge auf seinem Kickboard um 15.15 Uhr an der Henauerstrasse von einem Auto eines 78-jährigen Mannes angefahren worden. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

In Wattwil ist ein 77-jähriger Mann um 17.30 Uhr an der Ebnaterstrasse von einem Auto einer 50-jährigen Frau angefahren worden. Auch der Mann verletzte sich leicht und wurde ins Spital gebracht.

(red./KapoSG)