Dringender Handlungsbedarf bei Behindertenpolitik

Der Kanton St. Gallen hat die Massnahmen in der Behindertenpolitik der letzten fünf Jahre untersucht. Fortschritte wurden gemäss dem Departement des Innern beispielsweise bei inklusiven Arbeitsplätzen in der kantonalen Verwaltung erreicht. Dringender Handlungsbedarf bestehe insbesondere in den Bereichen Wohnen und Gesundheit.