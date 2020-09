Einbruchserie in der Stadt St.Gallen

An der Langgasse sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Lokal eingedrungen. Dort haben sie eine Kaffeemaschine und eine Kasse im Wert von mehreren hundert Franken gestohlen.

Ebenfalls unbekannte Täter sind an der Feldlistrasse in ein Büro eingebrochen. Sie haben mehrere Türen aufgebrochen, die Räume durchsucht und rund 50 Franken in Münz gestohlen. Sie hinterliessen einen Schaden von mehreren tausend Franken.

Am Kreuzbleicheweg sind Täter in ein Lokal eingebrochen. Sie haben elektronische Geräte, darunter Tablets und Computer, im Wert von mehreren hundert Franken gestohlen und sind danach geflohen.

