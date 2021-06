In Rapperswil-Jona hat am Freitagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Das Gebäude wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist.

«Die Rettungskräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. Obwohl die Feuerwehr sofort mit den Löscharbeiten begann, entstand Sachschaden in der Höhe von über hunderttausend Franken. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner des Hauses, ein 59-jähriger Mann, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. «Er blieb unverletzt», sagt Häderli. Er organisierte selbständig eine Unterkunft. Die Notrufzentrale war um 17.40 Uhr von mehreren Anrufern über den Brand informiert worden. Es standen 35 Feuerwehrleute im Einsatz, ebenfalls waren die Polizei und die Rettung vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar und wird nun untersucht. (lag)