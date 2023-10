«Wir sind den Jungen sehr dankbar. Ich hatte bislang 13 wundervolle Jahre hier. Aber es wird einfach Zeit, eine neue Türe aufzumachen», sagt Fauzi Itani, Geschäftsführer des O'Five Pub. Seit 2005 ist das Pub an der Poststrasse in St.Gallen eine feste Adresse für sportliche und gemütliche Abende. Auf mehreren Bildschirmen werden regelmässig Spiele aus der Champions League, Premiere League, Bundesliga und des FCSG gezeigt.

Die Jungen verlieren ihr «Piwi»

Das O'Five Pub war früher nicht nur den Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgallern bekannt. Auch aus den umliegenden Gemeinden sind die Teenies regelmässig in Massen ins «Piwi» geströmt. Das ist allerdings nicht mehr so.

Itani ist überzeugt: «Die Jungen haben sich verteilt. Sie sind heutzutage mehr an Homepartys unterwegs. Neue Bekanntschaften werden vermehrt online geschlossen.» Ausserdem gebe es in St.Gallen auch andere Orte, an denen man schon ab 16 Jahren in den Ausgang gehen könne. Mit der veränderten Altersbeschränkung werde dem Wunsch der Gäste Sorge getragen. «Mit 16 Jahren ist es eine andere Art des Ausgangs als mit 25», sagt Felix Kühni, der neue stellvertretende Geschäftsleiter.