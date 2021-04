Karagöl versteht die missliche Lage, in der sich der Bundesrat befindet, hat aber auch Verständnis für den Unmut einiger Beizer und für die generelle Unzufriedenheit in der Bevölkerung, doch: «In der Schweiz haben wir es wirklich gut. In Deutschland oder Frankreich ist immer noch alles zu. Wir sollten nicht so viel jammern.»



«Machen wir das Beste draus»

Über die Neugasse und durch das Schmittengässlein geht der Streifzug in Richtung Klosterbezirk weiter. In der Bankgasse beim Grüningerplatz betreibt Adriana de Liso zusammen mit ihrem Vater das «Dolce Lucia». Das Lokal ist Café, Pizzeria und Gelateria in einem und verzeichnet bereits am ersten Tag der Terrassenöffnungen viele Gäste, wie de Liso sagt: «Es wäre natürlich besser, wenn wir auch drinnen aufmachen könnten. Es ist bis jetzt aber gut gelaufen und wir machen das Beste draus.»