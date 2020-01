Es knallt für die Umfahrung: 25 Meter sind schon gesprengt

50 Prozent weniger Autos

Der Lochweidlitunnel ist nur ein Teil der neuen Umfahrung. Diese soll das Dorfzentrum von Wattwil entlasten. So soll die Zahl der Fahrzeuge im Dorfzentrum um rund 50 Prozent reduziert wertden. Im Herbst 2022 soll die Umfahrungsstrasse in Betrieb genommen werden. Der Kanton investiert 123 Millionen Franken in das Bauprojekt, der Bau des Tunnels kostet rund 13 Millionen.

(red.)