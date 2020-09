Fahrunfähig und ohne Führerausweis verunfallt

Der 26-Jährige war mit seinem Auto von Gams in Richtung Wildhaus unterwegs, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt. Höhe Schutzgunten verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto. In der Folge prallte das Auto in die Randleitplanke. Dadurch wurde der 26-Jährige leicht verletzt.

Es stellte sich heraus, dass der Mann in fahrunfähigem Zustand und trotz Entzug des Führerausweises unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe beim Mann an. Der entstandene Sachschaden am Auto und an der Leitplanke beläuft sich auf rund 25'000 Franken.