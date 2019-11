Fehlalarm im Rosenbergtunnel sorgt für Stau im Morgenverkehr

Mitten im Pendlerverkehr, kurz nach 7.30 Uhr, ging auf der Stadtautobahn SA1 durch St.Gallen nichts mehr. «Die Brandmeldeanlage schlug Alarm, deshalb musste der Südtunnel, von St.Gallen in Richtung St.Margrethen, gesperrt werden», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Kommt es zu einem Feueralarm im Tunnel, wird dieser automatisch gesperrt. Auch eine Spur im anliegenden Tunnel, in diesem Fall von St.Gallen in Richtung Zürich, muss dann gesperrt werden. Schneider: «Sollte es zu einer Evakuierung kommen, würden die Menschen den brennenden Tunnel durch die Notausgänge in den zweiten Tunnel verlassen. Die Spur wird gesperrt, damit sie nicht direkt in den Verkehr rein laufen.»

Der Rosenbergtunnel konnte erst wieder freigegeben werden, nachdem die Feuerwehr eine Kontrollfahrt gemacht hatte. Ein Brand wurde bei dieser nicht entdeckt, alle Fahrspuren wurden vor 8 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Vor einem Jahr kam es gleich zu mehreren Fehlalarmen im Rosenbergtunnel. Schuld war damals ein Lastwagen, dessen Auspuff höher lag und so den Brandmelder ausgelöst hatte. Stefan Hauser vom Bundesamt für Strassen sagte im Oktober 2018: «Das kann immer wieder mal passieren, wir haben solche Fälle normalerweise zweimal im Jahr.

