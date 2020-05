Spektakulärer Unfall am Sonntagvormittag auf der Autobahn A1: Eine 64-jährige Frau fuhr von Gossau her in Richtung St.Gallen. Zwischen St.Gallen-Winkeln und der Ausfahrt Kreuzbleiche geriet sie mit dem Auto über den linken Fahrbahnrand hinaus. Dort streifte das Auto die Mittelleitplanke. Es wurde abgewiesen, geriet ins Schleudern und prallte weiter vorne erneut in die Mittelleitplanke. Das Auto drehte sich im Uhrzeigersinn und rutschte weiter auf den ersten Überholstreifen. Dort kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand, wie die St.Galler Kantonspolizei am Nachmittag mitteilt.

Die Lenkerin konnte das Auto selbständig verlassen. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Berufsfeuerwehr signalisierte die Unfallstelle, zwei Fahrstreifen mussten gesperrt werden.

(red.)