Frau will brennendes Speiseöl mit Wasser löschen – Küche gerät in Brand

Am Donnerstagmittag ist eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Rapperswil-Jona in Brand geraten. Dies, weil eine 46-jährige Frau brennendes Speiseöl mit Wasser löschen wollte.

Eine 46-jährige Frau erwärmte Speiseöl in einer Pfanne, welches anfing zu brennen. Zunächst versuchte sie, dass Feuer mit einer Branddecke zu löschen. Zusätzlich goss sie Wasser darüber, wodurch ein Fettbrand entstand. So breitete sich das Feuer weiter in der Küche aus. Ein Anwohner bemerkte, dass Rauch aus der Wohnung kam und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst mit Notarzt vor Ort betreut. Die Küche wurde durch den Brand stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 10000 Franken geschätzt. (red.)