Der Rhein ist wegen der starken Niederschläge von Freitagabend auf Samstag randvoll mit Wasser. In Au ist er bereits über die Ufer ins Vorland getreten. «Es besteht aber keine Gefahr, denn links und rechts schützen uns Hochwasserdämme», sagt Daniel Dietsche von der internationalen Rheinregulierung gegenüber FM1Today. Für Fussgänger und Radfahrer ist es derzeit verboten, im Rheinvorland spazieren zu gehen – das Verbot werde spätestens am Montag aufgehoben.

«Je näher zum See, desto mehr Wasser im Vorland»

Man geht davon aus, dass der Rhein vom Bodensee bis zur Rheinbrücke bei Diepoldsau ins Vorland übertreten wird. «Wir erwarten, dass die Spitze in Diepoldsau – 1600 bis 1700 Kubikmeter Wasser pro Sekunde – um 19 bis 20 Uhr runterkommt», so Dietsche. «Je näher zum See, desto mehr Wasser im Rheinvorland. Ganz unte ist das Rheinvorland sicher zwei bis drei Meter eingestaut.»

Der Blick von der Rheinbrücke bei Diepoldsau: