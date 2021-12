Die Besucherzahlen am vergangenen Samstag seien zufriedenstellend gewesen. Nicht ausverkauft, aber auch nicht nur noch halb so viele Gäste wie sonst. «Diese Angst hat sich nicht bewahrheitet», sagt Weder gegenüber FM1Today. Trotzdem ist er sich sicher, dass auch wegen der 2G-Regel weniger Gäste gekommen sind. Man müsse aber die nächsten Wochen abwarten, um die Auswirkungen von 2G beurteilen zu können.

Ob wegen der 2G-Regel weniger Gäste ihren Weg ins St.Galler Kugl gefunden haben, ist für dessen Geschäftsführer Daniel Weder schwierig zu beurteilen: «Wir mussten kurzfristig die Veranstaltung wieder aufschalten. Letzte Woche, als noch nicht klar war, dass die 2G-Regel in St.Gallen möglich sein wird, haben wir die Events aus dem Internet gelöscht und die Ticketpreise rückerstattet. Nun mussten wir das ganze Ticketing neu starten.» Deshalb könne man nicht beurteilen, ob man mit 3G ein ausverkauftes Haus gehabt hätte.

«Mit 2G könnte man vorläufig arbeiten»

Seitens der Gäste habe die Regelung zwiespältige Reaktionen hervorgerufen: «Es gibt jetzt die Hater, welche das Kugl nicht mal mehr mit einem Handschuh anfassen würden. Auf der anderen Seite gibt es jene, die sagen, sie seien froh und würden sich sicher fühlen.»

Die Stimmung im Kugl am Samstag sei gut gewesen, sagt Weder. Die Partylaune habe durch die neue Massnahme nicht gelitten. «So könnte man vorläufig arbeiten. Allerdings könnten nächste Woche schon wieder weitere Massnahmen wie 2G-plus kommen», sagt Weder. Das würde man deutlicher spüren, ist sich Weder sicher. Man müsse also in nächster Zeit flexibel bleiben.

Ein «fast normaler Ausgangsabend» im Ivy

Auch im Ivy in St.Gallen hat man keine grossen Auswirkungen der 2G-Regel gespürt. «Es war ein fast normaler Ausgangsabend», sagt Clubbetreiber René Meier. Es seien zwar weniger Gäste ins Ivy gekommen, allerdings lediglich circa 10 Prozent weniger als an einem herkömmlichen Samstagabend.

Es habe auch Gäste gegeben, welche mit einem Test-Zertifikat ins Ivy gelangen wollten. «Diese waren zum Teil etwas verdutzt, weil sie keinen Einlass erhielten und wollten es auch nicht ganz verstehen. Aber das sind die Regeln», sagt Meier.

Der Ivy-Chef vermutet, dass 2G für einige vielleicht sogar ein Anreiz gewesen sei, um in den Ausgang zu gehen. Demnach sei auch im Ivy ähnlich wie im Kugl die Stimmung am Samstagabend gut gewesen: «Sofern es bei 2G bleibt, kommt dies bei den Gästen gut an. 2G-plus wäre deutlich umständlicher für die Besucherinnen und Besucher.»

