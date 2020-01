Verreiste Strassen und Dunkelheit sind eine gefährliche Kombination, die ein 53-jähriger Autofahrer im Toggenburg falsch einschätzte. Er fuhr am Dienstagmorgen auf der Wasserfluhstrasse von Lichtensteig her Richtung Brunnadern. Rund 600 Meter nach der Passhöhe Wasserfluh geriet sein Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schlittern.

Das Heck brach aus, geriet neben die Fahrbahn und schliesslich in die Leitplanke. Dadurch wurde das Auto angehoben und überschlug sich mehrfach bevor es auf einem Wiesenbord auf einem halb gefrorenen Weiher stehen blieb.

Weil der Weiher in einer Gewässerschutzzone war, musste die Feuerwehr das auslaufende Öl entfernen. Der Fahrer wurde unbestimmt verletzt. Es gab einen Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(red.)