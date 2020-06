Gratis Wifi auf dem Bodenseeradweg

Internet ist heute das A und O – auch bei Veloferien rund um den Bodensee. Kartenmaterial und Routeninfos finden sich am einfachsten über das Web. Deshalb haben sich Thurgau Tourismus und St.Gallen-Bodensee Tourismus zusammengetan und lancieren einen Wifi-Hotspot zum Mitnehmen für den Bodenseeradweg.

Zwei Stationen auf Bodenseeradweg

Die kleinen handlichen Geräte können ab dem 15. Juni bis zum 31. Oktober kostenlos im Flieger- und Fahrzeugmuseum in Altenrhein und im Hafenrestaurant Alti Badi in Kreuzlingen bezogen und zurückgebracht werden. Lediglich Kontaktangaben müssen hinterlegt werden. Die beiden Stationen liegen direkt an der Route des Bodenseeradwegs.

Vor allem für ausländische Gäste

«Das Angebot haben wir vor allem wegen unseren deutschen Gästen gestartet», sagt Adrian Braunwalder von Thurgau Tourismus. Bei den ausländischen Bodensee-Besucher würden oftmals hohe Roaming-Kosten anfallen, wenn sie das Internet in der Schweiz gebrauchen. Da die beiden Tourismusorganisationen viel Informationsmaterial auf ihre Webseite verschoben haben, wollen sie den Gästen einen einfachen Zugang ermöglichen.

Versuch mit 30 Geräten

Die Wifi-Hotspots sind ein Versuch der beiden Tourismusorganisationen. Deshalb werden vorerst einmal nur 30 Geräte in den Umlauf gebracht. Ein Hotspot kann aber bis zu 10 weitere Smartphones und Tablets verbinden, das Internet ist unbegrenzt. «Graubünden Ferien hat uns inspiriert», sagt Braunwalder. Dort wurden die Hotspots bereits lanciert. Nach dem Sommer wird geschaut, ob sich der Versuch gelohnt hat und die Aktion im kommenden Jahr weitergeführt wird.