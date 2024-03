«Greco» ist bestes Restaurant in St.Gallen – laut Just Eat

Bei den «Best Restaurant»-Awards vom Lieferdienst Just Eat wird nicht nur die Qualität des Essens prämiert, sondern auch die Effizienz des Lieferservices, die Vielfalt des Angebots und die Bereitschaft, innovative Technologien zur Verbesserung der Kundenerfahrung einzusetzen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

In St.Gallen wurde das griechische Restaurant «Greco» am Burggraben zum «Best Restaurant» 2024 von Just Eat auserwählt. Inhaber Kostas Cholevas ist sehr stolz: «Wir freuen uns sehr, damit haben wir nicht gerechnet», sagt er auf Anfrage von FM1Today.

«Wir bedanken uns bei allen Kundinnen und Kunden, die für uns gevotet haben. Das zeigt uns, dass unsere Kundschaft mit unserem Service zufrieden ist», so Cholevas. Das Restaurant hat den Lieferdienst erst während der Pandemie aufgebaut, was in dieser Zeit vieles erleichtert habe: «Das hat uns gerettet – aus einem Nebengeschäft wurde mit dem Lieferdienst mittlerweile ein Hauptgeschäft.»

Die Kundinnen und Kunden, die gevotet haben, erhalten in Form eines Gutscheins auch bald etwas zurück – dieser kann über die Just-Eat-App eingelöst werden. «Wir wollen aber fair bleiben, der Gutschein darf natürlich auch bei einer Bestellung in einem anderen Restaurant eingelöst werden», so Cholevas.

Insgesamt hat Just Eat 5500 Schweizer Partner-Restaurants und 1,5 Millionen aktive Konsumentinnen und Konsumenten. In 20 Kategorien wurden Awards verliehen. Wie viele Userinnen und User genau für die Restaurants gevotet haben, wird nicht bekannt gegeben.