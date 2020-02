Süss, luftig und mit einer speziellen Füllung – die Birnenkrapfen der Konditorei Gröger sind unvergleichlich: Jeweils zwischen dem Dreikönigstag und Aschermittwoch standen die Leute nicht selten Schlange im Geschäft an der Seestrasse in Walenstadt. Bis zu 20'000 Krapfen hatte Adolf Gröger während der sechs bis acht Wochen in seiner Backstube hergestellt. Doch das ist vorbei. Genau vor 18 Jahren hat das Café Gröger geschlossen. Vergessen sind die Stadtner Birnenkrapfen nicht.

«Wenn ich in Walenstadt bin, zum Beispiel am Städtlimarkt oder am Fasnachtumzug, sprechen mich die Leute immer wieder an», sagt Dunja Graf-Gröger, die jüngste Tochter des Konditoren-Ehepaares Madeleine und Adolf Gröger. «Seine Krapfen waren super», «Die haben wir immer genossen», heisst es auf Facebook. «Weisst du, wie oft ich in der Stallgasse durchs Fenster schaute, wenn Dölf arbeitete und manchmal habe ich Krapfen-Resten bekommen», schreibt jemand.