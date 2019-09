Beim Murgsee verirrte sich in der Nacht auf Sonntag eine Wandergruppe. Die fünf Personen konnten am frühen Morgen in einer Alphütte gefunden werden.

Die fünf Personen im Alter zwischen 27 und 37 Jahren wanderte am Nachmittag vom Murgsee talwärts. Dabei bogen sie falsch ab und kamen vom Weg ab. Durch Geröllhalden und Büsche kamen sie gegen Abend via Chartegg zur Chartalp. Weil sie sich nicht weiter in Gefahr bringen wollten, beschlossen sie, in der Hütte zu bleiben und hielten sich mit einem Feuer warm. Angehörige meldeten die Gruppe bei der Kantonspolizei St.Gallen als vermisst. Mit Hilfe der Rega und eines Armee-Helikopters konnten die Vermissten gegen 3.30 Uhr bei der Alphütte gefunden werden. Sie wurden von der Rega zurück ins Tal geflogen. (red.)