Deutschland sucht Talente aus der Ostschweiz. Das Online-Casting-Portal UFA Talentbase führt in der Shopping Arena in St.Gallen am 29. Februar ein Casting für verschiedene RTL-Produktionen durch. Unter anderem werden Schauspieler für Serien wie «GZSZ», «Unter Uns» oder «Alles was zählt» gesucht. Auch auf der Suche nach Talenten ist die Talentschmiede bei Shows wie «Deutschland sucht den Superstar» oder «Das Supertalent».

Shopping Arena wurde angefragt

«Wir wurden vom Online-Casting-Portal angefragt», sagt Fabienne Diez, Mediensprecherin der Shopping Arena. Jedes Jahr würden in der Schweiz Veranstaltungsorte gesucht: «Wir sind das grösste Shoppingcenter an diesem Standort und natürlich immer auf der Suche nach speziellen Events.» Deshalb habe die Shopping Arena sofort zugesagt.

«Alle Teilnehmenden kommen in Kartei»

Am 29. Februar werden verschiedene Talent-Scouts nach St.Gallen kommen. Jeder, der will, kann bei der Castingshow dabei sein. «Es werden verschiedene Stellwände aufgestellt», sagt Fabienne Diez. Die Interessierten können sich dann für ihre Wunschsendungen anmelden und ihr Können vortragen. «Alle Teilnehmenden werden gefilmt und fotografiert und dann in eine Kartei aufgenommen», sagt Diez. Aus dieser Kartei heraus werden die Personen dann allenfalls für einzelne Sendungen oder Serien wie «GZSZ» eingesetzt.

«Es werden auch ganze Familien gesucht, die bei Sendungen wie ‹Frauentausch› mitmachen würden.» In der Schweiz veranstaltet UFA insgesamt drei Castings. Nebst jenem in St.Gallen wird es eines in Zürich und eines in Luzern geben.

