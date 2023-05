Hageldicht kracht er mit 300-PS-BMW in ein Auto – jetzt muss der Mann vor Gericht

Bei der Olma 2021 schaute ein damals 26-jähriger Serbe zu tief ins Glas. Sturzbetrunken setzte er sich in seinen 300-PS-starken BMW und fuhr los. In der Lämmlisbrunnenstrasse in St.Gallen beschleunigte er auf 99 km/h, bevor er die Kontrolle über das Auto verlor.

Er krachte mit einer derartigen Wucht in einen Baucontainer, dass dieser anschliessend in eine andere Richtung zeigt.

Gleichzeitig bog ein anderer Autofahrer vom Spisertorkreisel in die Lämmlisbrunnenstrasse ein. Er versuchte dem herannahenden BMW nach links auszuweichen.

In der Folge kam es jedoch zur Kollision. Dabei wurde die Beifahrerin, des vom Spisertor kommenden Autos, im Fahrzeug eingeklemmt.