Heizöl fliesst in Bach und muss abgepumpt werden

Beim Befüllen eines Lastwagentanks ist am Dienstag in Arnegg Heizöl in einen Meteorschacht gelangt und von dort in zwei Bäche. Eigentlich sollte ein Überlaufschutz, einen solchen Vorfall verhindern, doch das Überlaufen wurde nicht wie erwartet automatisch beendet. Eine unbekannte Menge floss so via Schacht in den Arnegger- sowie den Mühlebach, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Die Feuerwehr und eine Kanalreinigungsfirma mussten diverse Bachsperren errichten und anschliessend das verunreinigte Wasser abpumpen. Das Gewässer wurde mit sauberem Wasser gespült. Ob eine Gefahr für die Fische besteht, kann gemäss der kantonalen Fischereiaufsicht nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird zurzeit abgeklärt.

(red.)