Hochwassergefahr im Land – so ist die Lage in der Ostschweiz

Feuerwehrleute, die unermüdlich Sandsäcke vor Hauseingänge wuchten, Jugendliche, die mit dem Velo durch langgezogene Wassermassen fahren, dort, wo eigentlich ein geteerter Weg sein sollte. Die Stadt Rorschach, die mit improvisierten Stegen stellenweise eher an Venedig erinnert, als eine Hafenstadt in der Ostschweiz. Das Beinahe-Jahrhunderthochwasser aus dem Jahr 1999 haben viele in lebhafter Erinnerung. Noch sind solche Zustände relativ weit entfernt. Obwohl der Bodensee bereits gut gefüllt ist: Am 13. Juli lag der Wasserstand in Romanshorn bei 396,74 Metern über Meer, nur 13 mal in den letzten 40 Jahren war er höher (gemäss bodensee-hochwasser.info).

1999 wurde die Rorschacher Badhütte beinahe zur Insel. © Sandra D. Sutter / Tagblatt

Und es steht uns während der nächsten Tage ja noch einiges an Regen bevor. Der Bund bewertet die derzeitige Lage mit der Gefahrenstufe zwei von fünf, die nächste Stufe ist jedoch nicht mehr sehr weit entfernt. Diese bedeutet eine erhebliche Gefahr und ein Ereignis, wie es alle 10 bis 30 Jahre einmal eintritt. Der Rhein ist noch ruhig Von einem weiterhin steigenden Bodenseepegel geht man auch beim Kanton Thurgau aus. «Bis zur Hochwassergrenze braucht es aber noch viel», sagt Ulrich Göttelmann von der Abteilung Wasserbau und Hydrometrie. Entscheidend für die Entwicklung am Bodensee sind Zuflüsse wie die Bregenzer Ach, der Alpenrhein und der Rhein-Binnenkanal. Am Rhein sei die Lage derzeit unter Kontrolle, sagt Kurt Köppel, Leiter des St.Galler Rheinunternehmens: «Derzeit ist alles im grünen Bereich. Wir haben einen relativ kleinen Abfluss von 400 Kubikmetern pro Sekunde. Das ist nicht dramatisch.»

Eine Überschwemmung des Rheinvorlands ist möglich, jedoch nicht weiter dramatisch. © Toni Sieber / Leserbild Tagblatt

Grosse Unsicherheit Trotzdem bleiben die Rheintaler Hochwasserschützer auf Trab. «Wir prüfen die Lage stündlich. Und aufgrund der möglichen extremen Gewitterzellen mit Starkniederschlägen bleibt eine grosse Unsicherheit.» Sollten sich die sehr lokalen Zellen im Einzugsgebiets des Rheins befinden, könnte sich die Wassermenge im Fluss vervielfachen. So geschehen nach den Gewittern letzten Freitag: Der Abfluss des Rheins erhöhte sich auf 1100 Kubikmeter pro Sekunde. Höhere Gefahr im Rest der Schweiz Viel akuter ist die Lage an anderen Seen in der Schweiz. Der Wasserstand des Zürichsees ist in den letzten Tagen stetig angestiegen. Für die kommenden Tage gilt die Warnstufe vier von fünf. Dasselbe am Vierwaldstättersee und am Thunersee, wo bereits Wasser abgeleitet werden musste.

Am Vierwaldstättersee gibt es bereits nasse Füsse. © keystone