Noch hat sie ein Jahr an der Kantonsschule in St.Gallen vor sich, doch spätestens danach will sie alles auf die Karte Musik setzten. «Ich kann es kaum erwarten», sagt Joya Marleen zu FM1Today. Nachdem sie vor gut einem Jahr ihre erste Single «Nightmare» veröffentlichte, erscheint nun heute Freitag ihre erste EP. Darauf sind die Singles, die sie in den vergangenen Monaten veröffentlicht hat, sowie ein neuer Song.

Im Sommer tritt sie an einigen Festivals auf, darunter das Weihern Openair im September und das Züghuus Openair in Uster.

Du kennst Joya Marleen noch nicht? Im Porträt verrät sie, wie sie zur Musik kam und warum sie ihren ersten Song über Pferde schrieb.