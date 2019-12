HSG auf Rang 4 der Top-Universitäten Europas

Die HSG belegt nicht nur den vierten Rang im europaweiten Ranking, sie ist auch die bestrangierte öffentliche Universität und die am höchsten eingestufte Hochschule in der Schweiz und im gesamten deutschsprachigen Raum. «Es unterstreicht die wirklich bemerkenswerten Anstrengungen, welche die Angehörigen unserer Universitäten Tag für Tag in Forschung, Lehre und Services erbringen, damit die HSG international zu den besten gehört», sagt Prof. Dr. Thomas Bieger, Rektor der Universität St.Gallen. Schon im letzten Jahr schaffte es die HSG im Ranking der «Financial Times» auf Platz 4.

Nebst der St.Galler Universität sind noch drei weitere Schweizer Wirtschaftsunis unter den Top 95. Es sind dies die IMD Business School in Lausanne (Platz 11), die Uni in Lausanne (47) und die Universität Zürich (81).

In der Medienmitteilung schreibt die Universität St.Gallen, dass sie diese Spitzenplatzierung ihrem breiten und qualitativ hochstehenden Programmportfolio verdanke: «Im Einzelranking für Masterprogramm in Management belegt die HSG [...] seit 2011 ununterbrochen Platz eins - weltweit».

Auf Platz eins des europaweiten Rankings liegt die HEC Paris, gefolgt von der London Business School und der Wirtschaftsuni Luigi Bocconi in Mailand.

