Kantonales Feuerverbot in St.Gallen aufgehoben

Seit dem 24. April gilt in St.Gallen ein kantonales Feuerverbot. «In der vergangenen Woche kam es über dem gesamte Kantonsgebiet zu flächendeckenden und ergiebigen Niederschlägen. Die Situation in den Wäldern konnte sich deutlich entspannen. Die Waldbrandgefahr reduziert sich damit auf ‹mässig›», schreibt die St.Galler Staatskanzlei in einer Mitteilung.

Deshalb darf ab dem 7. Mai wieder im Wald und in Waldesnähe Feuer gemacht werden, sofern kein Verbot von Seiten der Gemeinden besteht. Kommunale Verbote behalten ihre Gültigkeit. «Das Sicherheits- und Justizdepartement dankt der Bevölkerung für das Verständnis, das sie gegenüber dem Feuerverbot gezeigt hat», heisst es von der Staatskanzlei.

Dank der Niederschläge der letzten Tage seien auch die Wasserstände in den Fliessgewässern an den meisten Orten deutlich angestiegen. Die Bedingungen für die Wasserlebewesen hätten sich dadurch verbessert.

