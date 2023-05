Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen erwischte die Kantonspolizei St.Gallen gleich sechs Auto- bzw. Motorradfahrer, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. In Weite wurde dabei einem 41-jährigen Autofahrer der Führerausweis entzogen, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mehr als einer Promille.

Zudem waren auch Autofahrer in Bad Ragaz, Thal, Ulisbach und ebenfalls in Weite alkoholisiert unterwegs. Und auch ein 16-jähriger Motorradfahrer in Wattwil hatte am Samstagnachmittag bei seiner Fahrt Alkohol intus. Allen wurde die Weiterfahrt von der Kantonspolizei untersagt.

Die besagten Verkehrsteilnehmer werden bei der Staatsanwaltschaft beziehungsweise der Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.