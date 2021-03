Kinder sollen in der Stadt aufwachsen? Nicht mit mir

Ich erinnere mich noch gut an das erste Mal. Gleis 2: Wattwil – St.Gallen. Shoppen in der Grossstadt. Chrömle im Claire's, neue DC-Schuhe aus dem Doodah und schwarz-weiss Fotos aus dem Fotoautomaten im Neumarkt St.Gallen.

Ein Ausflug in die Grossstadt St.Gallen war für mich als Kind das grösste – eine andere Welt, aber auch eine fremde Welt. Denn, obwohl mich meine jugendliche Neugier und mein faustischer Geist immer wieder in Städte trieben, habe ich mein Herz irgendwo zwischen Heuboden und Kuhfläden an das Toggenburger Quartier-Kaff Scheftenau verloren.

Nicht alle auf dem Land fahren Töffli

Anders geht es Tagblatt-Redaktor Adrian Lemmenmeier-Batinić – er schreibt in seinem Papa-Blog: «Wer aufs Land zieht, ist selber schuld. Der beste Ort für Kinder ist die Stadt.» Ich muss zugeben, die erste Reaktion auf diese Zeilen möchte ich euch vorenthalten und mich auf ein harmloses «Wie bitte!?» beschränken und noch anfügen: «ist das sein Ernst?»

Viel schlimmer als diese Aussage finde ich die Schubladisierung der Landjugend: So findet der Schreibende, dass Kinder «ein Töffli brauchen, um sich frei zu fühlen». Liebe Stadt-Menschen: Nicht jeder, der auf dem Land aufwächst, tuckert mit dem Töffli zur Schule. Und denjenigen, denen das vergönnt ist, wohnen wirklich ziemlich ab vom Schuss. Verkehrsmittel Nummer eins in unserem Kaff war und ist das Velo und vielleicht fühlten wir uns damit tatsächlich frei – wenn uns der Wind die Haare unter dem Helm zerzauste, wir Wettrennen am Thurwegli veranstalteten oder nach der Badi nass und zitternd zum Znacht nach Hause eilten.

Haben Sie «auf dem Land» gelebt?

Aber auf dem Land haben Kinder ja nicht wirklich die Möglichkeit, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, oder? Weiter heisst es im Text unter den Vorzügen der Stadt nämlich, dass es in der Stadt «mehr Kinder, mehr Spielplätze, mehr Bibliotheken, mehr Sportvereine, mehr Musiklokale, mehr Kultur, mehr Kulturen und mehr Möglichkeiten gibt. In Städten florieren die Ideen. In Dörfern dagegen die Blumen».

Haben Sie bereits länger «auf dem Land» gelebt? Wissen Sie wie viele Sportvereine es in ländlichen Regionen gibt und wie hoch dort die Mitgliederzahlen sind? Ich vermute höher als in städtischen Gebieten. In unserer Turn-Jugi in Wattwil sind über 90 Kinder und Jugendliche und es werden jedes Jahr mehr. Bei Fussballturnieren unserer verschiedenen Tschutti-Vereine im Dorf und Umgebung ist der Rasen umzingelt von Menschen und die Schlange vor dem Bratwurst-Stand lang.