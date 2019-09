Kontrolle über Auto verloren – Frau angefahren

Die 78-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Kaltbrunn in Richtung Uetliburg. Dabei umfuhr sie eine Baustelle und bog in die Weierstrasse ein. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto und prallte in ein Strassenschild. Anschliessend fuhr sie wieder auf die Strasse, wo sie eine 56-jährige Fussgängerin anfuhr.

Das Auto der 78-Jährigen fuhr weiter und prallte in eine Hausfassade. Die Fussgängerin wurde unbestimmt verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

(red.)