Die beiden waren am Freitagmorgen um etwa 6 Uhr in Richtung Zürich unterwegs. Im Murgwaldtunnel nickte der 50-jährige Lenker kurz ein. Sein Auto prallte in die Notnische. Beim Zusammenprall wurde seine 42-jährige Beifahrerin unbestimmt verletzt. Sie musste ins Spital gebracht werden.

Am Auto entstand Totalschaden. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, wurde die Strasseneinrichtung ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

