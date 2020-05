Auf einem Privatparkplatz in Wil ist am Dienstagmorgen ein Lieferwagen in Brand geraten. Es entstand Totalschaden.

Für einen 53-jähriger Mann verlief der Start in den Dienstag äusserst harzig: Er wollte um 8 Uhr mit seinem Lieferwagen von seinem Wohnhaus im Wiler Eggfeld wegfahren – dieser liess sich allerdings nicht starten. Der Lenker kontaktierte den TCS, kurz darauf fing der Lieferwagen zu brennen an. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, trotzdem entstand Totalschaden in der Höhe von rund 5000 Franken. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, wird als Brandursache ein technischer Defekt am Fahrzeug vermutet. Spezialisten der Polizei untersuchen nun die genaue Ursache. (red.)