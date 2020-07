Das Chocolarium von Maestrani erinnert an eine Light-Version des Films «Charlie und die Schokoladenfabrik» – und das im positiven Sinn: Denn im Chocolarium Flawil gibt es weder Umpalumpas noch unanständige Kinder, sondern eine einmalige Schoggi-Erlebniswelt. Diese wird nun erweitert. Neu gibt es einen interaktiven Aussenrundgang.

Süsse Belohnung am Ende der Tour

Auf der 2,3 Kilometer langen Route stehen Erlebnisse rund um die Schokolade bereit. Unter dem Motto «Hilf Aquilino Maestrani dabei, seine Schoggi Freunde zu finden und sende ihm die fehlenden Zutaten für seine Schokolade» führt der Spaziergang mithilfe einer App durch das Naturschutzgebiet Botsberger Riet. Dieses befindet sich direkt hinter der Maestrani-Schokoladenfabrik. Am Ende der Tour gibt es eine süsse Belohnung im Schoggi-Shop.

Einsatz für die Natur

«Nachhaltigkeit ist für Maestrani ein zentraler Grundsatz und tief in der Unternehmenskultur verankert», heisst es in einer Medienmitteilung. Zum Beispiel engagiert sich Maestrani für die Lebensbedingungen der Kakaoproduzenten sowie die Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt in den Anbauländern und setzt 100 Prozent zertifizierte Kakao-Rohware ein.