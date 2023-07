Mann (59) gerät mit Beinen zwischen Perron und Bus – schwer verletzt

Ein 31-jähriger Busfahrer fuhr am Montagabend um kurz nach 22 Uhr in Richtung Stephanshorn. Als er bei der Haltestelle Marktplatz einfuhr, sprang ein 59-jähriger Mann in Richtung Bus.

Gemäss Zeugen klopfte er mit den Händen gegen die Scheiben des noch fahrenden Busses. Dabei stürzte der 59-Jährige und geriet mit den Beinen zwischen Perronkante und Bus. Der Mann wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Auf Anfrage von FM1Today erklärt die Stadtpolizei St.Gallen, dass der genaue Unfallhergang derzeit abgeklärt wird.

(Stapo SG/red.)