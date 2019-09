Nachdem sie einen Vortrag über die Mondlandung gehört hatte, stieg sie kurz nach 21 Uhr in den Bus der Linie 1 ein. Einige Stationen später setzte sich ein zunächst unauffälliger Mann in das Abteil neben ihr. «Er war Mitte 30 und sah völlig normal aus. Seine braune Tasche schob er jeweils über seinen Schritt, wenn ich hingesehen habe.»

In den nächsten Stunden durchlebte die St.Gallerin verschiedene Emotionen – sie stand laut eigenen Angaben «enorm unter Strom». «Ich war nervös und sauer zugleich.» Mit Kolleginnen und Kollegen sprach sie darüber, was gerade im Bus passiert war – und rief am nächsten Morgen bei der Stadtpolizei an. «Ich wollte damit keine grossangelegte Suchaktion auslösen, sondern den Fall melden und nachfragen, was in einer solchen Situation zu tun ist.»

«Ich wurde nicht ernst genommen»

Die Mitarbeiterin in der Einsatzzentrale wies die 26-Jährige darauf hin, dass sie die Möglichkeit habe, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, jedoch kaum Chancen bestünden, den Mann so zu finden. «Zudem sagte sie, dass ich dem Mann hätte hinterherlaufen und direkt die Polizei alarmieren müssen. Das wäre jetzt nicht meine intuitive Reaktion gewesen, denn das hätte ich mich gar nicht getraut.» Die Leserreporterin fühlte sich von der Polizei nicht ernst genommen. «Die Mitarbeiterin meinte, dass so was nichts Aussergewöhnliches sei. Das passiere regelmässig, auch vor Kindern. Ich hatte den Eindrück, als würde dem Thema nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt.»

Polizei: «Mitarbeiterin hat nichts falsch gemacht»

Der Fall habe keine Konsequenzen für die Polizei-Angestellte, sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, auf Anfrage von FM1Today. «Wir haben uns das Gespräch nochmals angehört und festgestellt, dass die Mitarbeiterin nichts falsch gemacht hat.» Sie habe auf die Möglichkeit der Anzeige gegen Unbekannt aufmerksam gemacht. Die Aussagen, die Person sei schwierig aufzufinden, oder dass eine Anzeige nutzlos sei, können laut Widmer unter Umständen als harsch aufgefasst werden. «Wir nehmen die Punkte aber für uns mit und lassen sie in Schulungen einfliessen, um die Mitarbeitenden für solche Fälle zu sensibilisieren.»