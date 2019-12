Kurz nach 20.30 Uhr erhielt die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstagabend die Meldung, dass in einer Wohnung an der Bogenstrasse in Rorschach ein 49-jähriger Deutscher verletzt worden sei.

Wie das Opfer sagt, war zuvor ein ehemaliger Kollege in seiner Wohnung erschienen. «Es dürfte dann zu einem Streit gekommen sein, im Zuge dessen der 49-Jährige mit einem Messer verletzt wurde», teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Opfer ausser Lebensgefahr

Dem Deutschen gelang die Flucht aus der Wohnung, wo er auf Passanten traf, welche die Polizei riefen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst betreut und anschliessend ins Spital transportiert. Dort musste er aufgrund seiner Verletzungen operiert werden. «Er dürfte sich ausser Lebensgefahr befinden», so die Polizei. Die mutmassliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Täter festgenommen

Die ausgerückten Polizeipatrouillen konnten den mutmasslichen Täter, einen 37-jährigen Portugiesen aus dem Kanton Thurgau, nicht mehr antreffen. Es wurde deshalb eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet – er konnte schliesslich um 1 Uhr nachts von Thurgauer Kantonspolizisten an seinem Wohnort festgenommen werden.