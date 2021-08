An der Kantonsschule am Brühl in St.Gallen sind seit vergangenem Mittwoch zahlreiche Coronafälle in verschiedenen Klassen aufgetreten. Der Schulbetrieb ist aber nicht beeinträchtigt, sagt Rektorin Anja Dogan.

An der Kantonsschule am Brühl sind mehrere Coronafälle aufgetreten. © St.Galler Tagblatt/Hanspeter Schiess