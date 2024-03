«Zunächst wurde kurz vor 17 Uhr eine ölartige Flüssigkeit im Länderenaach in Widnau festgestellt», erklärt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Nachfrage von FM1Today. In seinem weiteren Lauf fliesst der Schlipfbach der Länderenaach zu. «Daraufhin wurde der Umweltschadendienst und die Feuerwehr aufgeboten. Letztere hat eine Ölsperre errichtet und so dafür gesorgt, dass die schädliche Flüssigkeit nicht weiterfliessen konnte.» Die zuständigen Feuerwehren errichteten von Rebstein bis Widnau vier Ölsperren in den Bächen.