Mit dem Auto Selbstunfall verursacht – zwei Frauen verletzt

Die 23-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Wil herkommend in Richtung Züberwangen. «Aus bisher ungeklärten Gründen geriet ihr Auto in einer Linkskurve ins Schleudern», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Es drehte sich, rutschte über die Gegenfahrbahn und den angrenzenden Fahrradweg und prallte in der Folge gegen das angrenzende Mauerwerk und einen Leitpfosten.

Von dort aus wurde das Auto zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die 23-Jährige zog sich durch den Unfall unbestimmte Verletzungen zu. Ihre Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Die Rettung brachte die beiden ins Spital. Am Mauerwerk, dem Leitpfosten und dem total beschädigten Auto entstand Sachschaden in der Höhe von rund 6'000 Franken.

(Kapo SG)