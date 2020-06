Unmittelbar nach der Shopöffnung betrat ein Unbekannter am vergangenen Mittwochmorgen die Migrol-Tankstelle an der St.Gallerstrasse in Goldach. Mit vorgehaltenem Messer forderte er die beiden anwesenden Mitarbeiterinnen auf, über 1000 Franken Bargeld und Zigaretten im Wert mehrerer hundert Franken in einen blauen Plastiksack mit der Aufschrift «Natürlich Frisco» zu legen. Anschliessend flüchtete er in Richtung Rorschach.

Nun sucht die Kantonspolizei St.Gallen Zeugen. Wer Hinweise zum Tathergang oder Täter machen kann, wird gebeten, sich zu melden.