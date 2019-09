Die meisten wollen wahrscheinlich raus, ein 20-jähriger Töfffahrer ist durch einen Unfall rein geraten. Der Mann fuhr sein Motorrad von Lütisburg in Richtung Mosnang, als er in einer Linkskurve das rechte Wiesenbord hinauffuhr. Sein Motorrad durchbrach den Maschendrahtzaun des Massnahmenzentrums Bitzi und prallte in den Wiesenhang. Im Massnahmenzentrum Bitz in Mosnang werden strafrechtliche Massnahmen von Straftätern mit einer psychischen Störung oder einer Suchterkrankung vollzogen.

Aufgrund der Kollision rutschte das Motorrad zirka drei Meter den Hang hinunter und kam vor dem Zaun zum Stehen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen berichtet, wurde der Mann mit leichten Verletzungen ins Spital gefahren.

Wie sich herausstellte besass der 20-jährige Mann weder einen Führerausweis, noch einen Versicherungsschutz. Sein Motorrad wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

