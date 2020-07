Er stieg schon schwankend ins Auto – dies meldete ein Anrufer der St.Galler Stadtpolizei am Samstag kurz nach 7 Uhr. Beim Ausparken habe der Lenker mit dem Fahrzeug die 30er-Zonentafel gestreift. Als der Autofahrer kurze Zeit später wieder an die Örtlichkeit an der Herisauerstrasse zurückkehrte, konnte eine Polizeipatrouille den Lenker anhalten, wie die Stadtpolizei mitteilt.

Der 38-jährige Mann roch stark nach Alkohol. Er wurde durch die Polizisten als fahrunfähig eingestuft. Von den Beschädigungen am Fahrzeug und der Tafel wurden Fotoaufnahmen erstellt. Die Staatanwaltschaft St.Gallen verfügte die Abnahme einer Blut- und Urinprobe im Kantonsspital. Der Führerausweis wurde dem Lenker sogleich abgenommen.

(red.)