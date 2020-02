Musiker Marius Tschirky ist der neue Ehren-Föbü

Mit ganz viel Konfetti ist er am Samstagabend zum Ehren-Föbü ernannt worden, so will es der Brauch. Musiker Marius Tschirky ist der neue Ehren-Födlebürger der St.Galler Fasnacht. Den Titel erhält, wer Zivilcourage, also Födle, gezeigt hat.

Tschirky ist der 46. Föbü der Stadt. Er lebt und arbeitet in St.Gallen und Teufen als freischaffender Musiker und Naturpädagoge. Mit der Kindermusikband «Marius und die Jagdkapelle» wurde er national bekannt. Marius Tschirky ist Kindergärtner sowie Begründer der Waldkinder St.Gallen.

Tschirky folgt als Föbü auf Politiker, Künstler und Sportler wie Stadtpräsident Thomas Scheitlin oder Fussballspieler Tranquillo Barnetta. Der erste Föbü war in den 1970er-Jahren Künstler Max Oertli.

Traditionsgemäss wird der Ehren-Föbü jeweils am Samstag ernannt. Dabei wird ihm mit einer mächtigen Konfettikanone der letzte Rest von Födlebürgertum ausgeblasen, sodass er lebenslang den Titel Ehren-Födlebürger tragen darf. So besagt es die Tradition.

