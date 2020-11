In der Nacht auf Donnerstag ist es in einer Attikawohnung in Steinach zu einem Brand gekommen. Ein 56-jähriger Mann musste mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Der Akku eines beschädigten E-Scooters hat am frühen Donnerstagmorgen in einer Wohnung wohl Feuer gefangen. Der 56-jährige Bewohner erwachte um 4 Uhr wegen Geräuschen und bemerkte eine starke Rauchentwicklung in seiner Wohnung. Daraufhin alarmierte er den Notruf. Ein Grossaufgebot der Rettungskräfte rückte aus und musste die zwei aneinandergebauten Mehrfamilienhäuser evakuieren. Der 56-Jährige musste über die Dachterrasse evakuiert werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Bewohner der Attikawohnung musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Seine Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, der genaue Schadensbetrag ist noch unbekannt. Die Polizei untersucht derzeit die genaue Brandursache. (red.)