Die Bündner Tourismusorganisation ahmt die Thurbo-Kuh nach. Nachdem eine Männergruppe die Kuh in einen Zug in St.Gallen gezerrt hat, nimmt Graubünden Ferien kurzerhand einen ausgestopften Steinbock mit in einen Waggon der Rhätischen Bahn.

Quelle: FM1Today/Philomena Koch