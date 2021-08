Eine Heckstossstange und ein Flurschaden waren das Einzige, was nach dem Unfall zurückgeblieben war. Von dem verunfallten Fahrzeug fehlte jede Spur. Gemäss erster Erkenntnisse geht die Stadtpolizei davon aus, dass das Auto in Herisau gestohlen wurde. Die tatverdächtige Person soll mit dem Fahrzeug dann nach St.Gallen gefahren sein, wo es zu jenem erstem Unfall kam. Danach fuhr die Person weiter nach Buchs, wo Auskunftspersonen das Auto sichten konnten. In Buchs kam es zu weiteren Sachbeschädigungen durch das Unfallfahrzeug, wie die Stadtpolizei mitteilt.

Das graue Auto konnte schlussendlich in Schaan, im Fürstentum Liechtenstein, verlassen und beschädigt aufgefunden werden. Die lenkende Person konnte nicht angetroffen werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die unter anderem Angaben zur Person am Steuer machen können.

Im Einsatz standen nebst der Stadtpolizei St.Gallen, die Kantonspolizeien Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen sowie die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein.

(red.)