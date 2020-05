Ohne Helm und mit Badelatschen: Mann verunfallt mit Motorrad

Er war zum Motorrad-Fahren überhaupt nicht richtig gekleidet: Ohne Helm und mit Badelatschen war ein 42-jähriger Mann am Samstagabend in St.Margrethen unterwegs. Um 19.30 Uhr baute der Motorradfahrer einen Selbstunfall. Der Mann fuhr in einer Kurve in einer Quartierstrasse geradeaus und stürzte in ein Bachbett. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr musste den 42-jährigen bergen, der Rettungsdienst brachte ihn anschliessend ins Spital.

Beim Verunfallten wurde eine Blut- und Urinprobe verfügt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf 6000 Franken.

(red.)