Fluder und Koch gehören dem Akroteam des TV Gossau an und sind seit vier Jahren an Unterhaltungsabenden oder Festivals als Duo unterwegs. Richtige Brüder sind die «Handstand Brothers» aber nicht. Fluder stammt aus Bronschhofen, Koch aus Waldstatt. «Bei unseren Auftritten müssen wir uns aufeinander verlassen können wie Brüder», erklärt Fluder gegenüber der Talent-Show den Namen.

Es winken über 100'000 Franken

In ihren Shows agieren die Akrobaten also quasi als Brüder, im Alltag sind beide in Ausbildung: Fluder ist Schüler und besucht die Kantonsschule, Koch befindet sich in den finalen Zügen seiner Ausbildung zum medizinischen Masseur. Beide also in Ausbildung, ein finanzieller Zustupf wäre wohl gerne gesehen.

Die «Handstand Brothers» sind bei das «Supertalent» eine Runde weiter und ein Schritt näher am Jackpot. Dem Gewinner winken über 100'000 Franken. Ob die beiden aber überhaupt weiterkommen ist noch unklar. «Das wissen wir leider noch nicht und warten gespannt auf eine Nachricht von der Show», sagt Niels Fluder zu FM1Today.

(lh)